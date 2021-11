CDU: In drei Phasen zur Laschet-Nachfolge

Nach der Schlappe bei der Bundestagswahl und der Ankündigung von Armin Laschet, sein Amt als Parteivorsitzender zu räumen, stellt sich die CDU neu auf. Die wichtigste Frage lautet: Wer übernimmt den Vorsitz? Bewerbungen gibt es offiziell bisher nicht. Zwecks Neubesetzung der Führungsspitze hat der Vorstand nun seinen Fahrplan vorgestellt.

„Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, in dem die Mitglieder breit beteiligt werden, aber wir trotzdem zu Beginn des neuen Jahres so neu aufgestellt sind, dass wir dann mit Zuversicht in die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im Mai gehen können“, sagte Laschet.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erläuterte: „Wir gliedern den Prozess ab dem heutigen Tag in drei Phasen. Zunächst einmal beginnen wir ab kommenden Samstag, also vom 6. bis zum 17. November, mit der sogenannten Nominierungsphase."

Anschließend ist eine Vorstellungsphase und in der ersten Dezember-Hälfte die Abstimmung vorgesehen, falls notwendig gefolgt von einer Stichwahl Ende des Jahres und Anfang Januar. Eine Doppelspitze wie in anderen Parteien üblich ist nicht angedacht. Die Bestätigung der Mitgliederwahl soll dann am 21. Januar auf einem Bundesparteitag in Hannover erfolgen.