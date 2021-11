Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist laut dem Robert Koch-Institut an diesem Mittwoch leicht gesunken - auf jetzt 146,6. Allerdings meldet das RKI 194 weitere Todesfälle durch Covid-19.

Allerdings gelten jetzt in Baden-Württemberg Einschränkungen wegen voller Intensivstationen. Während in NRW die Maskenpflicht in Schulen gerade aufgehoben wurde, soll dies in Bayern wieder eingeführt werden.

Noch Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler informieren am Vormittag darüber, wie es mit dem Booster-Impfungen weitergehen soll. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Auffrischungsimpfungen derzeit für über 70-Jährige und für Risikogruppen.

In Baden-Württemberg ist jetzt die Corona-Warnstufe in Kraft getreten, denn seit mehr als einer Woche müssen mehr als 250 Patientinnen und Patienten, die schwer an Covid-19 erkrankt sind, in Intensivstationen behandelt werden.

Was bedeutet die Warnstufe in Baden-Württemberg?

Mit der Warnstufe sind auch private Treffen wieder eingeschränkt - allerdings gibt es mehr Freiheiten für Geimpfte, Genesene, Kinder und Jugendliche. Selbst zu Hochzeiten und anderen Feiern dürfen nur die Personen aus einem Haushalt plus fünf weitere zusammenkommen. Nicht mitgezählt werden aber dabei Geimpfte, Genesene, Kinder und Jugendliche. Ausgenommen sind auch die, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Auch Paare mit verschiedenen Wohnungen gelten als ein Haushalt.

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel - allerdings werden nur noch PCR-Tests anerkannt. Und die 2G-Regel - also dass nur Geimpfte und Genesene eingelassen werden - kann angewandt werden.

Bald wieder Maskenpflicht in Schulen in Bayern?

In den Schulen in Bayern soll die Maskenpflicht im Unterricht wieder eingeführt werden. Zudem soll die Krankenhaus-Ampel, die bisher nur landesweit greifen kann, regionalisiert werden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vorgeschlagen, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen in den Hotspots nur noch für Geimpfte und Genesene zuzulassen. Tatsächlich gilt die 2G-Regel aber bei vielen Veranstaltungen oder Gaststätten bereits.