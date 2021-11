An diesem Donnerstag verzeichnet Österreich einen neuen Höchstwert an bestätigten täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in diesem Jahr. Das Gesundheits- und das Innenministerium meldete zunächste 8.381 neu registrierte Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden. Doch kurz darauf wurde die Zahl von den Behörden nach oben korrigiert - auf 8.593.

Die 7-Tage-Inzidenz lag schon am Vortag laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 430,1.

Das Covid-Prognose-Konsortium des Gesundheitsministeriums in Wien geht davon aus, dass sich die Lage zunächst nicht entspannen wird. In den kommenden Tagen wird landesweit mit der Einführung verschärfter Regeln gerechnet. Darüber berät die Regierung mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer am Freitag.

In Österreich sind nur etwas mehr als 62 Prozent der Menschen komplett gegen Covid-19 geimpft.

Ab Montag schärfere Regeln in Oberösterreich

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach auf einer Pressekonferenz laut STANDARD davon, dass das Coronavirus seine Region "wieder voll im Griff" habe. Das Bundesland Oberösterreich verzeichnete mit fast 2.000 Neuinfektionen den höchsten Tagesanstieg - wie Stelzer sagte: "den wir jemals erleben mussten". Er will deshalb wieder mehr PCR-Tests anbieten. Und der Landeshauptmann rief die Menschen dazu auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Am Montag tritt in Oberösterreich auch eine 2,5G in Restaurants, Hotels, bei Kultur sowie Spitälern und Pflegeheimen. Bei Veranstaltungen und nachts geöffneter Gastronoimie gilt ab Montag 2G.

Derzeit sind 1.826 Covid-19-Patientinnen und -Patientinnen im Krankenhaus. Davon werden 352 auf Intensivstationen betreut.

In zwei Tiroler Bezirken gelten ab Freitag Ausreisekontrollen, so dass nur noch Personen mit einem 3G-Nachweis die Bezirke Landeck und Reutte verlassen darf.