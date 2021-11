Explodierende Coronazahlen - Euronews am Abend 04.11.

😢 Hallo! Sorry, heute gibt es viele sehr traurige Meldungen - wie den neuen Höchstwert an Neuinfektionen in Deutschland.

👩‍🔬 Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus steigt und steigt - ein Intensivmediziner aus Nürnberg berichtet, dass viele nicht geimpfte Eltern sterben - oft beide.

💉In Norddeutschland ist ein 12-Jähriger nach einer Corona-Impfung gestorben. Was wir dazu wissen.

🦠 Die WHO prognostiziert ein düsteres Bild vom Corona-Winter in Europa.

🌏 Wir empfehlen die Reportage unserer Kollegin Anelise Borges zur Lage in Afghanistan unter den Taliban.

🌍 In Äthiopien steht der Kampf um die Hauptstadt offenbar kurz bevor.

💨 Warum das mit den Namen für die Wirbelstürme nach "Wanda" jetzt schwierig ist

🌊☔️ Zum Schluss sagen wir noch HAPPY DIWALI! Passen Sie auf sich auf! @euronewsde