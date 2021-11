Corona hat Europa weiter fest im Griff

Die Covid-Pandemie hat Europa fest im Griff. In Deutschland wurde mit 37.120 eine so hohe Zahl an Infizierten wie nie zuvor registriert. Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa nannte die Gründe dafür: "In der Europäischen Region gibt es jetzt mehr gemeldete Fälle - 78 Millionen - als in Südostasien, im östlichen Mittelmeerraum, im westlichen Pazifik und in Afrika zusammen. Wir befinden uns wieder einmal im Epizentrum... Warum also steigen die Fallzahlen in Europa und Zentralasien seit vier aufeinander folgenden Wochen so stark an? Dafür gibt es zwei Gründe: erstens die unzureichende Durchimpfung und zweitens die Lockerung der öffentlichen Gesundheits- und Sozialmaßnahmen."

Einige Länder wie Kroatien versuchen, die Impfungen auszuweiten, um den Anstieg der Zahl der Fälle zu stoppen.

Andere, wie Österreich, wollen mehr Einschränkungen für nicht geimpfte Bürger einführen. Zu Restaurants oder Friseursalons etwa haben in Wien ab Ende kommender Woche nur noch geimpfte Personen oder genesene Patienten Zutritt.