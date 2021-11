Mexiko: Zwei Menschen an Hotelstrand erschossen

Am Strand eines Hyatt-Resort-Hotels im mexikanischen Puerto Morelos südlich von Cancún sind zwei Menschen erschossen worden. Den Angaben zufolge lieferten sich zwei Drogenbanden am hotel-eigenen Strand Feuergefechte mit Maschinenpistolen.

Die Hotelleitung forderte die Gäste auf, sich in ihren Zimmern zu verschanzen. Amateuraufnahmen zeigen Menschen in Panik. Mexikanische Medien berichteten, eine Touristin sei leicht verletzt worden. Die beiden Toten seien Männer, die zu den Drogenbanden gehört hätten.

Etwa zwei Wochen zuvor waren bei einer Schießerei zwischen zwei rivalisierenden Drogenbanden in einer Bar in Tulum - weiter südlich an derselben Küste - zwei Touristinnen ums Leben gekommen: eine Deutsche und eine Inderin. Im Juni waren an einem öffentlichen Strand in Cancún zwei Männer erschossen und eine Touristin verletzt worden.