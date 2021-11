Tanklaster explodiert: 92 Tote in Sierra Leone

Bei der Explosion eines Tanklastzuges in der Nähe der Hauptstadt Sierra Leones wurden mindestens 92 Menschen getötet. Zudem sind viele Frauen, Männer und Kinder mit "schweren Verletzungen" in mehrere Krankenhäuser eingeliefert worden. Ein lokaler Fernsehsender sprach am Samstagmorgen von 400 Opfern. Nach Angaben eines Krankenhausmitarbeiters sind die Überlebenschancen für etwa 30 schwer verbrannte Opfer verschwindend gering.

Zur Explosion kam es nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Bus in Wellington, einem Vorort östlich von Freetown, mit dem Tankwagen zusammengestoßen war.Eine große Menschenmenge hatte sich versammelt, um auslaufenden Treibstoff aufzufangen, wie Beamte und Zeugen berichteten.