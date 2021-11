Untröstlich: Tausende nehmen Abschied von Marília Mendonça

Tausende Fans, Freunde und Angehörige haben in Brasilien von der bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückten Sängerin Marília Mendonça Abschied genommen.

Tausende zogen am Samstag in einer Sporthalle in der Stadt Goiânia am Sarg der Musikerin vorbei.

Viele Menschen weinten und umarmten einander. Die Regierung des Bundesstaates Goiás rechnete mit bis zu 100.000 Trauergästen.

Trauriger Fan Eraldo Peres/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Trauriger Fandmit CD Eraldo Peres/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Bereits im Morgengrauen standen die Menschen Schlange, um in das 15.000 Personen fassende Stadion zu gelangen, wo ununterbrochen neuer Blumenschmuck eintraf.

"Wir sind gekommen, um uns von Marilia Mendonça zu verabschieden und ihr dafür zu danken, dass sie all die Jahre ihres Lebens damit verbracht hat, für uns zu singen und unsere Herzen zum Klingen zu bringen", sagt Davi Dyeimes Linares, ein Student, der 130 km weit gereist ist, um zu den ersten in der Schlange zu gehören, gegenüber dem Nachrichtensender G1.

Die Sängerin und ein Onkel, der mit ihr zusammenarbeitete und ebenfalls bei dem Unfall ums Leben kam, sollen später in einer kleinen privaten Zeremonie auf einem städtischen Friedhof beigesetzt werden.

Die 26-Jährige, eine der populärsten Sängerinnen Brasiliens und Gewinnerin des Latin Grammy, war bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg zu einem Konzert mit vier weiteren Passagiere ums Leben gekommen.

Mendonça ist in Brasilien sehr beliebt und hat 39 Millionen Follower auf Instagram und 22 Millionen auf ihrem YouTube-Kanal.

Enorme Anteilnahme, auch Fußball-Star Nymar

Kurz vor dem Absturz postete sie ein Video in den sozialen Medien, das sie beim Einsteigen in das Flugzeug und beim Verzehr einer Mahlzeit zeigt, und kündigte "ein Wochenende voller Shows" an.

Die Nachricht löste auch in den in den sozialen Medien eine Welle der Trauer aus.

Auch Fußball-Star Nymar, der die Sängerin persönlich kannt, äußerte extrem traurig auf Twitter über ihren plötzlichen Tod. Er schireb, er wünschte, es sei alles nur ein Albtraum aus dem er bald erwachen werde.

Marília Mendonça ist dafür bekannt, den "Sertanejo", eine Art brasilianische Country-Musik, revolutioniert zu haben. 2019 gewann sie mit dem Album "Em Todos os Cantos" einen Latin Grammy.