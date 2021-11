Hochwasser in Bosnien: schlimme Erinnerungen an 2014

no comment

Sturzflutartige Regenfälle haben in Teilen von Bosnien-Herzegowina für Chaos gesorgt. Dabei kamen bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern schlimme Erinnerungen an das dramatische Hochwasser von 2014 auf. Damals hatte das Sturmtief Yvette - das auch Tamara genannt wurde - im Frühjahr in Südosteuropa und Ostmitteleuropa heftige Stürme und Hochwasser verursacht. 59 Menschen kamen bei den Überflutungen vor mehr als sieben Jahren ums Leben - betroffen waren Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Serbien;

In den Vororten von Sarajevo, Otes und Rajlovac, sowie in der rund 50 Kilometer weiter südlich gelegenen Stadt Konjic mussten am Freitag Dutzende Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden.

Der steigende Wasserstand war eine Folge der starken Regenfälle, die seit dem späten Donnerstag ununterbrochen niedergegangen waren, so dass die Flüsse Bosna und Neretva und ihre Nebenflüsse über die Ufer traten..

Durch die Überschwemmungen kam es zu Störungen in einer Reihe von Umspannwerken und ein großer Teil der Außenbezirke der bosnischen Hauptstadt war zeitweise ohne Strom.