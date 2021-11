"Er atmet und ernährt sich von Politik": So wird Michail Saakaschwili von Giorgi Badridze, Senior Fellow bei der georgischen Stiftung für strategische und internationale Studien und ehemaliger georgischer Botschafter in Großbritannien, beschrieben. In jedem Fall ist der Ex-Präsident Georgiens eine polarisierende Persönlichkeit.

Anfang Oktober überraschte er durch die Rückkehr in sein Heimatland, wo ein Haftbefehl wegen Amtsmissbrauchs gegen ihn vorlag. Laut offizieller Version hatte sich der 53-Jährige in einem Container mit Lebensmitteln vor den Behörden versteckt und war so illegal in das Land eingereist.

Schließlich wurde er aber entdeckt, festgenommen und begann wenig später einen Hungerstreik. Ärzt:innen und Unterstützer:innen glauben, dass das Leben des Politikers bedroht ist und fordern seine Freilassung, Gegner bezeichnen das Geschehen als Farce.

2015 hatte Saakaschwili seine georgische Staatsangehörigkeit aufgegeben. Zu diesem Zeitpunkt war er auf Einladung des damaligen Präsidenten Petro Poroschenko in die Ukraine gegangen, um dort eine neue politische Karriere aufzubauen.

"Er ist ein extremer Fall eines echten politischen Biests", sagte Giorgi Badridze, ein leitender Mitarbeiter der georgischen Stiftung für strategische und internationale Studien und ehemaliger georgischer Botschafter in Großbritannien, gegenüber Euronews. "In seltenen Fällen, wenn ich persönlich mit ihm gesprochen habe, konnte ich es sehen. Er ist kein gewöhnlicher Mensch. Er atmet und ernährt sich von der Politik. "

Es gelang ihm in kürzester Zeit Georgien auf den Weg der Demokratie zu führen, die ukrainischen Behörden gegen sich aufzubringen und für mehrere Jahre staatenlos zu werden.

Junger Reformator

Zwei Amtszeiten lang war Saakaschwili in Georgien Präsident. AP Photo 2007

Michail Saakaschwili wurde 1967 in Tiflis als Sohn einer Intellektuellenfamilie geboren. Nach dem Militärdienst in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik blieb er in Kiew, um internationales Recht zu studieren, und erhielt dann ein Stipendium für die renommierte juristische Fakultät der Columbia University in New York.

Saakaschwili begann seine politische Karriere 1995 unter Präsident Eduard Schewardnadse, der zu Sowjetzeiten der engste Vertraute von Michail Gorbatschow war. Als tatkräftiger junger Politiker kletterte Saakaschwili schnell die Karriereleiter hinauf und wurde als "Reformator" bezeichnet. Im Jahr 2001 trat er als Justizminister zurück, weil er die Regierung Schewardnadse der Korruption beschuldigte.

Im Jahr 2003 wurde er zu einem der wichtigsten Anführer der Rosenrevolution, die zum Rücktritt von Schewardnadse führte. Im Jahr 2004 wurde er Präsident Georgiens, 97 % der Bürger stimmten für ihn. Badridze zufolge kann man das Land, das Saakaschwili geerbt hat, kaum als einen entwickelten Staat bezeichnen. Nach Angaben der Weltbank sank das georgische BIP unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion um 44 %. Die Hyperinflation erreichte schätzungsweise 9000 % pro Jahr.

Es war unmöglich, in diesem Land Steuern einzutreiben, der Staat erfüllte keine grundlegenden Funktionen. Giorgi Badridze Ehemaliger georgischer Botschafter in Großbritannien

"Es war unmöglich, in diesem Land Steuern einzutreiben, der Staat erfüllte keine grundlegenden Funktionen, wie die Gewährleistung von Sicherheit, Recht und Ordnung", sagte Badridze. Auch Konflikte in den separatistischen Regionen des Landes und ein ernsthaftes Anwachsen des Nationalismus hätten eine große Rolle bei der Destabilisierung der Situation gespielt, so der Experte.

"Außerdem war Georgien praktisch unter der Kontrolle des organisierten Verbrechens. Anstelle von Gerichten wandten sich die Menschen an so genannte "Gesetzesdiebe", um ihre Streitigkeiten beizulegen. Kleinkorruption war im Alltag der einfachen Georgier weit verbreitet, angefangen bei der Verkehrspolizei", so der Experte.

Saakaschwili, der in den USA ausgebildet wurde und mehrere Fremdsprachen fließend beherrscht, scharte ein Team junger, prowestlicher Experten um sich und leitete Reformen in die Wege. Ein wichtiger Teil der Veränderungen war die Demokratisierung der Wirtschaft und der Kampf gegen die Korruption. Im Jahr 2004 entließ er alle Beamten der Verkehrspolizei und stellte eine neue Streifenpolizei ein. Viele Beamte der damaligen Regierung und Oligarchen wurden wegen Bestechung verhaftet. Infolgedessen erreichte das BIP-Wachstum im Jahr 2007 einen Rekordwert von 12 %.

Autoritärer Demokrat

Trotz des raschen Wachstums der georgischen Wirtschaft wuchs die Unzufriedenheit der Oligarchie, die unter der "Null-Toleranz-Politik" der neuen Regierung litt. Auch der liberal gesinnte Teil der Opposition war mit dem Vorgehen Saakaschwilis im Lande unzufrieden. Eines der Hauptprobleme, auf das Expert:innen und Menschenrechtsaktivist:innen hinwiesen, war die mangelnde Unabhängigkeit der Justiz, die dazu führte, dass die georgischen Gefängnisse überfüllt waren und Häftlinge sich über die Verletzung ihrer Rechte beschwerten.

Einer der größten Skandale im Zusammenhang mit der Herrschaft Saakaschwilis ereignete sich 2005, als der Bankangestellte Sandro Girgviliani nach einer Auseinandersetzung mit hochrangigen Beamten des Innenministeriums in einem Restaurant tot aufgefunden wurde. Die wegen seines Mordes verurteilten Polizeibeamten wurden wenig später im Rahmen einer Amnestie freigelassen.

Im November 2007 lösten die Behörden unter Berufung auf die Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten Georgiens eine Demonstration der Opposition mit mehreren Tausend Teilnehmern gewaltsam auf. Sie hatten den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Russische Spezialeinheiten brachen in die Redaktion des oppositionellen Fernsehsenders Imedi ein und stoppten dessen Sendungen.

Die Situation in Georgien hatte sich deutlich verbessert, aber das politische System war noch etwas autoritär.

"Menschen mit Gerechtigkeitssinn und liberalen Werten erkannten die Notwendigkeit von Reformen, glaubten aber, dass diese unter Missachtung der Gesetze durchgeführt wurden. Es stimmt übrigens, dass Saakaschwili an allen Ecken und Enden sparen musste. Die Situation in Georgien hatte sich deutlich verbessert, aber das politische System war noch etwas autoritär ", sagte Badridze.

Im Jahr 2008 hatte die Regierung Saakaschwili, die mit 53 % der Wählerstimmen in ihre zweite Amtszeit startete, mit einer weiteren Krise zu kämpfen. Inmitten der sich verschlechternden Beziehungen zu Russland brach in der abtrünnigen Republik Südossetien ein bewaffneter Konflikt aus. Pro-russische und pro-westliche Experten und Politiker streiten sich noch immer über die Einzelheiten des Geschehens, sind sich aber einig, dass der Krieg Saakaschwilis Position im eigenen Land weiter schwächte. Der Beitritt Georgiens zur NATO wurde ausgesetzt.

Saakaschwili bei einem Besuch an der Front in Südossetien im August 2008. AP Photo

Die regierungskritischen Proteste hielten an. Im Jahr 2012 verlor Saakaschwilis Partei nach neun Jahren an der Macht gegen die Koalition Georgischer Traum des pro-russischen Geschäftsmanns Bidzin Iwanischwili. Damals bezeichneten viele Beobachter des postsowjetischen Raums die Wahlen in Georgien als "ein Beispiel für Demokratie". "Sein (Saakaschwilis - Anm. d. Red.) Verhalten in der Wahlnacht war absolut zivilisiert", betont Badridze und fügte hinzu, dass der Politiker "aktiv" mit der neuen Regierung kooperierte und ihm "zivilisiert" die Regierungsgeschäfte übertrug.

"Leider hat der georgische Traum ist ihm nicht auf der gleichen Ebene begegnet. Vielmehr waren sie vom ersten Tag an zur Unterdrückung bereit und begannen sofort mit der politischen Verfolgung von Saakaschwili und seinem Team", so Badridze.

Aus Angst vor Strafverfolgung verließ der ehemalige Präsident Georgien, wo vier Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurden. Im Jahr 2015 gab der Politiker bekannt, dass er die georgische Staatsbürgerschaft aufgegeben habe.

"Saakaschwili bedeutet für verschiedene Georgier unterschiedliche Dinge", fügte Badridze hinzu. Experten meinen, dass Georgien 2003 ein zerfallender Staat war und 2012 zu einem mehr oder weniger vielversprechenden Land geworden ist, das in manchen Momenten, vielleicht mit einer gewissen Übertreibung, als "Leuchtturm der Demokratie" bezeichnet wurde.

Zum Streit aufgelegt?

Sakaschwili bei einer regierunskritischen Demo in Kiew, Ukraine (2017) AP Photo

Während sich in seinem Heimatland Georgien Wolken über Saakaschwili zusammenzogen, braute sich in der Ukraine, wo der Politiker seine Jugend verbrachte, eine Revolution zusammen. Sie führte 2014 zu einem Machtwechsel. Der pro-russische Staatschef Viktor Janukowitsch floh aus der Ukraine, und Petro Poroschenko wurde Präsident und versprach, die Integration in die Europäische Union zu erreichen.

Im Jahr 2015 ernannte Poroschenko Saakaschwili, der seit Beginn der ukrainischen Proteste die neue Regierung aktiv unterstützt hatte, zum Gouverneur der Region Odessa und verlieh ihm die ukrainische Staatsbürgerschaft. Experten gehen davon aus, dass Saakaschwilis Ruf als prowestlicher Reformer der Hauptgrund dafür ist, dass Saakaschwili in die ukrainische Politik geholt wurde.

"Petro Poroschenkos Team brauchte Saakaschwili in gewissem Maße", sagte Ruslan Bortnik, Direktor des Ukrainischen Instituts für Politik, gegenüber Euronews. - Zwei Jahre lang (...) war die neue Regierung nicht in der Lage, wirksame Reformen durchzuführen. Die Situation im Land war sehr schlecht: der Krieg im Donbass, der Verlust der Krim, ein Rückgang des BIP um 25 %, eine schreckliche Inflation. "

"Ehrgeizig und gleichzeitig skandalös und ineffektiv"

Saakaschwili, so Bortnik, könne das Vertrauen der Bevölkerung in die ukrainischen Behörden zurückgewinnen und die Beziehungen zu den westlichen Partnern stärken. Für die Ukrainer schien Saakaschwili, der fließend Ukrainisch spricht und aus der Sowjetunion stammt, kein Fremder zu sein. "Die Gesellschaft erwartete von Saakaschwili, dass er in der Lage sein würde, georgische Reformen in der Ukraine durchzuführen. Anfangs zeigten Umfragen, dass das Vertrauen in ihn bei etwa 50 % lag. Dieses Vertrauensniveau war zu bestimmten Zeiten seiner Karriere vergleichbar mit dem Niveau der Unterstützung für die beliebtesten ukrainischen Politiker", sagte er.

Bei seiner Übersiedlung in die Ukraine brachte Saakaschwili ein Team von Gleichgesinnten aus Georgien mit, die hohe Posten im Innenministerium und anderen Machtstrukturen erhielten. Während seines Aufenthalts in der Ukraine gründete er die Nichtregierungsorganisation Bewegung zur Säuberung, die politische Partei Bewegung der Neuen Kräfte und andere politische Organisationen.

Als Gouverneur von Odessa begann Saakaschwili, die Kiewer Behörden zu kritisieren und beschuldigte das ukrainische System der Korruption. 2016 trat er als Gouverneur der Region Odessa zurück. "Er entpuppte sich als sehr ehrgeiziger und gleichzeitig skandalöser und ineffektiver Politiker", sagte Bortnik und fügte hinzu, dass Saakaschwili die geplanten Reformen weder auf gesamtukrainischer noch auf regionaler Ebene durchsetzen konnte.

"Saakaschwili war in Konflikte innerhalb der Elite verwickelt, er geriet ständig aneinander, fluchte und wurde sogar tätlich, wie in der Situation mit dem Innenminister (Arsen) Awakow", so der Politologe.

Der Konflikt mit den Behörden eskalierte weiter, und im Juli 2017 entzog Poroschenko Saakaschwili die ukrainische Staatsbürgerschaft und untersagte ihm die Einreise bis 2021. Der offizielle Grund für den Entzug der Staatsbürgerschaft war die Angabe falscher Daten bei der Einreise.

So wurde der ehemalige Präsident Georgiens und Gouverneur der Region Odessa, Michail Saakaschwili, zum Staatenlosen. Er versuchte mehr als einmal, in die Ukraine zurückzukehren. Im Jahr 2017 überquerte er in Begleitung seiner Unterstützer die polnisch-ukrainische Grenze und wurde festgenommen. Ein Jahr später schickten ihn die Kiewer Behörden nach Polen.

"Die Ukraine ist ein sehr segmentiertes Land mit einer Vielzahl von einflussreichen Gruppen in der Wirtschaft, in der Politik, in den Machtblöcken und in regionalen starken Gruppen. Und in der Ukraine können diese Reformen nur durch die Kraft dieser Gruppen durchgeführt werden", sagt Bortnik. "Außerdem nehmen die Eliten Saakaschwili im Gegensatz zur Gesellschaft immer noch als Fremden wahr. Wenn die Gesellschaft hoffte, dass Saakaschwili etwas tun würde, dann sahen die Eliten ihn als Fremden, als potenzielle Bedrohung an und waren meist gegen ihn vereint. "

Nach dem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gab Wolodymyr Selenskyj Saakaschwili den ukrainischen Pass zurück. Doch den politischen Einfluss hatte Saakaschwili verloren.