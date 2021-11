Nikolaus paddelt im Boot über den See Genezareth

no comment

Es ist eine Aktion des israelischen Tourismusministeriums: Der Nikolaus paddelt auf dem See Genezareth und bringt den Kindern Geschenke. Issa Kassissieh, der sich in vergangenen Jahren einen Namen als "Santa von Jerusalem" gemacht hat, sagt, wegen der Coronapandemie konnte er die Kinder im vergangenen Jahr nicht umarmen und das tat ihm sehr Leid. Er hofft, dass es in diesem Jahr ein besseres Weihnachten sein wird, ohne Maske und mit Umarmungen.