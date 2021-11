Corona in Europa: Lockdowns für Ungeimpfte in Österreich und Holland

Die Coronapandemie in Europa ist mit voller Wucht zurück. In den Niederlanden verhängte der amtierende Regierungschef Mark Rutte einen Teil-Lockdown. Dieser soll für drei Wochen gelten. Demnach werden Kneipen, Restaurants und Lebensgeschäfte um 20 Uhr abends schließen. Fans werden von Sportevents ausgeschlossen.

Rutte sprach von einem schweren Rückschlag. Das Virus sei überall, es habe sich im ganzen Land und in allen Altersgruppen verbreitet.

In Österreich wartet die Regierung auf grünes Licht vom Parlament, um ab kommender Woche einen landesweiten Lockdown für Ungeimpfte zu verhängen. Der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg erklärte:

Die Mehrheit der Bevölkerung, die das Richtige gemacht hat, die sich geschützt hat, die müssen wir jetzt auch schützen. Ich sehe nicht ein, dass die Mehrheit der Bevölkerung aus Solidarität mit der Minderheit der Ungeschützten in einen Lockdown geht. Alexander Schallenberg Ministerpräsident

Auch Deutschland kämpft mit hohen Infektionszahlen. Auf den Intensivstationen wird es erneut eng - vor allem durch Covid-Patienten. Viele Operationen müssen aus Personalmangel verschoben werden. In mehreren Landkreisen liegt die 7-Tage-Inzidenz über 1.000. Am Donnerstag hatte es einen Negativrekord von 50.000 Neuinfektionen gegeben. Viele in Deutschland führen die hohen Zahlen auf die relativ niedrige Impfquote von rund 67 Prozent der Bevölkerung zurück.

Steigende Zahlen auch in Russland. Dort verzeichnete das Anti-Corona-Krisenzentrum 40.123 Neuinfektionen. Auf den Intensivstationen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums nur 0,03 Prozent der Covid-Kranken gegen das Virus geimpft. Um die Pandemie einzudämmen, werden in Moskau verstärkt U-Bahnen desinfiziert.