Corona-Infektionen in Deutschland: 5-Millionen-Marke überschritten

In Deutschland ist die Fünf-Millionen-Marke von Corona-Neuinfektionen überschritten worden. Nachdem die Gesudnheitsämter dem Robert Koch-Institut Sonntagmorgen 33.498 Ansteckungen gemeldet haben, ist die Gesamtzahl auf 5.021.469 gestiegen.

Auch die 7-Tage-Inzidenz erreichte mit 289,0 einen neuen Höchstwert. Am Samstag betrug sie 277,4.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmann äußerte in einem BamS-Interview die Befürchtung, dass die vierte Coronawelle bis Ostern andauern könnte. In jedem Fall aber werde die 4. Welle ihre Vorgänger in den Schatten stellen. Für die Vermeidung eines Lockdowns in der Weihnachtszeit gebe es noch Zeit, so Kretschmer. Aber die Zeit laufe davon.