Karneval 2021 in Köln - trotz Corona

An diesem 11.11.2021 haben Tausende in Köln die Karnevalsaison eröffnet. Beim Auftakt galt die 2G-Regel: alle mussen geimpft oder getestet sein.

Nicht dabei war der Prinz Sven I., der am Vortag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Aber er veröffentlichte eine Nachricht an alle: "Ich bin so traurig, heute nicht mit den Jecken die Sessionseröffnung feiern zu können. Darauf haben wir nun über ein Jahr hingearbeitet. Aber Sicherheit geht nun mal vor. Ich wünsche allen da draußen einen schönen und sicheren 11.11. und sende – auch im Namen von Bauer Gereon und Jungfrau Gerdemie – vom heimischen Sofa dreimol vun Hätze Kölle Alaaf! Wir sehen uns in der Session, darauf freue ich mich nun um so mehr. Und an alle, die immer noch zögern: Dass ich mir trotz doppelter Impfung und aller Vorsicht das Virus eingefangen habe, ist kein Argument gegen das Impfen. Im Gegenteil: Ich bin aller Wahrscheinlichkeit nach vor einem schweren Verlauf geschützt – und genau darum geht es in der aktuellen Situation.“

Auch in Mainz wurde am 11. November die närrische Saison eingeleitet.