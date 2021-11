Armenviertel in Karachi in Flammen

no comment

Ein Feuer ist am frühen Samstagmorgen in der Hafenstadt Karachi in Pakistan ausgebrochen. Es zerstörte etwa 100 Hütten, sagte ein Feuerwehrbeamter. Es wurde niemand verletzt.

Laut Inayat Ullah, einem leitenden Beamten der zentralen Feuerwache der Stadt, brach das Feuer in den Wohnhäusern entlang des Lyari-Flusses unter einer Brücke im Zentrum von Karachi im Stadtteil Teenhatti aus.

Etwa 10 Feuerwehrautos waren schnell vor Ort und konnten die Flammen nach mehreren Stunden löschen.

Es sei nicht sofort bekannt, was das Feuer auslöste, sagte er und fügte hinzu, dass solche Vorfälle häufig mit dem Einsetzen von kaltem Wetter passieren, wenn Menschen in den provisorischen Häusern Feuer anzünden, um sich warm zu halten.

Ein ähnliches Feuer im vergangenen Jahr zerstörte etwa hundert der Häuser aus Sackleinen und Plastik im selben Viertel, deren Bewohner hauptsächlich mit Gelegenheitsjobs und Betteln über Wasser halten.

Karachi ist die Hauptstadt der südlichen Provinz Sindh, in der Tausende entlang des Lyari leben. Einige haben Blechdächer, aber die meisten Häuser bestehen aus Rohr, Sackleinen und Plastik.