400 Platanen am Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées ganz in Rot

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, und die Sängerin Clara Luciani haben die berühmte Weihnachtsbeleuchtung der Champs-Elysées am Sonntag eingeschaltet. Luciani war in diesem Jahr zur Patin ausgewählt worden. Die rund 400 Platanen auf der berühmten Allee erleuchten alle in Rot.