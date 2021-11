Olaf Scholz: "Die Ampel steht. Mindestlohn von 12 Euro kommt"

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP stellen ihren Koalitionsvertrag vor.

Der künftige Kanzler Olaf Scholz sprach zu Beginn seiner Erklärung von der Coronakrise und dass er Deutschland gut durch diese Zeit führen wolle. Dann erklärte der SPD-Politiker, dass der Mindestlohn von 12 Euro komme. "Mehr Fortschritt wagen" steht im Hintergrund im Eventsaal in Berlin als Motto.

Grünen Co-Chef Robert Habeck sagte, die neue Koalition übernehme die Verantwortung in einer Zeit der Krise.

Wohl mit Rücksicht auf die Wahlversprechen der FDP wurde vereinbart, dass keine neuen Substanzsteuern eingeführt und Steuern wie die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöht würden.

Das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen soll von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden. Zur Einhaltung der Klimaschutzziele wurde auch festgelegt, den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu beschleunigen und möglichst auf 2030 vorzuziehen.

Sehen Sie hier die Vorstellung des Koalitionsvertrages am Mittwochnachmittag in Berlin in voller Länge:

Eigentlich sollten bei der Vorstellung des Koalitionsdeals noch keine Personalien bekannt gegeben werden. Doch nach Informationen der Süddeutsche Zeitung soll Grünen Co-Vorsitzender Robert Habeck wohl Vizekanzler werden, Annalena Baerbock Außenministerin und FDP-Chef Christian Lindner soll das Finanzministerium bekommen.

In den vergangenen Wochen war Robert Habeck vor allem als Finanzminister im Gespräch. Er und Christian Lindner hatten ihren Hut für diesen wichtigen Posten in den Ring geworfen. Nun soll Habeck offenbar das von den Grünen im Wahlkampf geforderte Klimaministerium bekommen und gleichzeitig Vizekanzler werden.

Der Verteilung der Ressorts

Olaf Scholz ist als Bundeskanzler gesetzt. Sein langjähriger enger Mitarbeiter, der 51 Jahre alte Wolfgang Schmidt, soll laut FAZ Kanzleramtschef werden.

An die Sozialdemokraten sollen außerdem das Innen-, Gesundheits- und Verteidigungsministerium, das Ministerium für Bauen und Wohnen, für Arbeit und Soziales, sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gehen. Hubertus Heil bleibt wohl Minister für Arbeit und Soziales.

Die Grünen sollen das von ihnen geforderte neue Ministerium für "Wirtschaft und Klimaschutz" bekommen, das Familienministerium, das Landwirtschaftsministerium, sowie das Umweltministerium.

Finanz-, Justiz- und Verkehrsministerium sollen wohl an die FDP gehen, sowie das Ministerium für Bildung und Forschung. Als Verkehrsminister ist nach Informationen von n-tv FDP-Generalsekretär Volker Wissing im Gespräch, Justiz könnte vom Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, übernommen werden, Bildung von der Bundestagsabgeordneten Bettina Stark-Watzinger.

Karl Lauterbach nicht im Kabinett

Den Angaben zufolge soll SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der sich während der Coronapandemie einen Namen gemacht hat, nicht als Minister im Kabinett vertreten sein.

Als mögliche Innenministerin gilt die derzeitige Justizministerin Christine Lambrecht, als künftige Bauministerin die bisherige Umweltministerin Svenja Schulze.

Das neue Kabinett: 8 Männer und 9 Frauen?

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung sollen die Sozialdemokraten drei Männer und drei Frauen im Kabinett stellen.

Die Grünen wollen offenbar drei Frauen und zwei Männer und die FDP aller Wahrscheinlichkeit nach drei Männer und eine Frau ins Kabinett schicken.

Damit wären in der Bundesregierung acht Mitglieder männlich und neun weiblich.