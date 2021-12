Der Schock unter den Nachbarinnen, Nachbarn, Mitschülerinnen und Mitschülern im Ortsteil Senzig in Königs Wusterhausen bei Berlin ist groß. Viele haben Kerzen, Plüschtiere und von Kinderhand geschriebene herzzerreißende Botschaften zum Haus der fünfköpfigen Familie gebracht, die dort tot aufgefunden wurde.

Laut Staatsanwaltschaft gibt es einen Abschiedsbrief. Was in dem Schreiben steht, wurde nicht bekannt.

Nach Angaben des Ermittlungsteams sind offenbar keine weiteren Personen in den Tod der Familie verwickelt.

Die beiden 40-Jährigen Erwachsenen und die drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren sollen sich in Corona-Quarantäne befunden haben. Sie wohnten noch nicht lange in ihrem Haus Vorort der Hauptstadt.

Laut Staatsanwaltschaft Cottbus und Polizeidirektion Süd wiesen die Leichen Schuss- sowie Stich-Verletzungen auf.

Der Landrat von Dahme-Spreewald Stephan Loge erklärte laut RBB, die Nachricht vom Tod der Familie habe ihn "fassungslos und traurig gemacht. (...) Der SPD-Politiker teilte mit: "Es bleiben Fragen offen, für die Familienmitglieder und für die kleinen und großen Freunde der fünfköpfigen Familie. Ob morgen auf Arbeit, in der Schule oder in der Kita, hier wird die große und traurige Lücke offensichtlich, welche die Nachricht seit Samstag reißt".

Königs Wusterhausen hat etwa 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Es liegt in Brandenburg im Süden von Berlin - etwas nördlich des Naturparks Dahme Spreewald.

_HINWEIS DER REDAKTION: Bitte lassen Sie sich auch in der schwierigen Corona-Zeit nicht entmutigen. _

_Wenn Sie selbst deprimiert sind und eventuell Selbstmordgedanken haben, können Sie sich in Deutschland per Chat, Mail oder telefonisch kostenlos und anonym unter 0800/111 0 111 beraten lassen. Ein muslimisches Beratungstelefon gibt es rund um die Uhr unter 030 - 44 3509 821 (oder wenn nicht in Deutschland: 0049 - 30 / 44 35 09 821). _

_In Österreich können Sie sich unter der Telefonnummer 142 beraten lassen oder im Internet.

_

In der Schweiz hilft die Dargebotene Hand im Internet und unter der Telefonnummer 143.