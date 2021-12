Wahl im Bundestag: Olaf Scholz will vierter sozialdemokratischer Bundeskanzler werden

Im deutschen Bundestag wird am heutigen Mittwoch der neue Bundeskanzler gewählt. Olaf Scholz (SPD) tritt die Nachfolge von Angela Merkel (CDU) an, die sich nach vier Amtszeiten zurückzog und die Bundesregierung zuletzt noch geschäftsführend leitete.

Die auf der Ehrentribüne anwesende Merkel wurde von den Abgeordneten mit langanhaltendem Beifall begrüßt.

"Mehr Fortschritt wagen": Wie viel Neues bringt die Ampel?

369 Stimmen notwendig

Die Abstimmung im Bundestag findet in geheimer Wahl statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Scholz für das Amt vorgeschlagen. Es müssen mindestens 369 der 736 Abgeordneten für Scholz stimmen, damit dieser ins Amt kommt. Die drei Parteien der künftigen Regierungskoalition (SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP) verfügen über 416 Sitze. Rund 90 Minuten sind für den Abstimmungsvorgang veranschlagt. Geregelt sind Wahl und Ergennung des Bundeskanzlers in Artikel 63 des Grundgesetzes. Darin heißt es:

(1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt.

(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.

(3) Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen vierzehn Tagen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen.

(4) Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Vereinigt der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muß der Bundespräsident ihn binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. Erreicht der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen sieben Tagen entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen.

Vierter SPD-Kanzler

Scholz wird nach Willy Brandt (1968 bis 1974), Helmut Schmidt (1974 bis 1982) und Gerhard Schröder (1998 bis 2005) der vierte sozialdemokratische deutsche Bundeskanzler.

Am Dienstag hatten SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Lesen Sie dazu auch: 177 Seiten, 13 Unterschriften: Das Regierungsprogramm der Ampel-Koalition