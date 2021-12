Cali in Kolumbien: Geschenke für die Nasenbären

Nicht nur die Nasenbären können sich in Cali über eine frühe Weihnachtsbescherung freuen, sondern auch viele andere Zoobewohner wie Primaten, Katzen und Vögel.

In den Geschenken ist die Lieblingsspeise der Tiere versteckt. "Wir versuchen, das Verhalten der Tiere zu stimulieren. In diesem nehmen wir das Weihnachtsthema, und versuchen, den Tieren ein Geschenk zu machen mit dem, was sie am liebsten mögen", erklärt Tierpflegerin Luisa del Vasto.

"Wir konnten einige Tiere sehen, die ihre Geschenke geöffnet haben. Es ist lustig, dass auch Tiere Geschenke haben. Und sie waren glücklich, soweit wir das sehen können, sind waren sehr aufgeregt, ich finde das sehr cool", freut sich Zoobesucherin Martha Libreros.

Die Tierpflegerin sagt, der Zoo wolle mit seiner traditionellen Weihnachtsaktion auch die Botschaft vermitteln, man sich gut um die Tiere kümmere und die Weihnachtszeit mit ihnen teile.