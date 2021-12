Die Herausforderungen der EU - Ein Ausblick

Herzlich willkommen zu "State of the Union". Wir befassen uns damit, was der EU im Jahr 2022 bevorsteht. Wir werfen einen Blick auf die Pläne der Kommission, die kommenden Ereignisse und die Wünsche der Europaabgeordneten für das neue Jahr:

Hilde Vautmans: "Ich habe eine Menge Wünsche für 2022".

Sergey Lagodinsky: "Ich denke, dass dies das entscheidende Jahr sein wird, da jedes Jahr heutzutage entscheidend für das Klima ist. Wir müssen den Klimawandel so schnell wie möglich stoppen".

Roberta Metsola: "In diesem Haus ist man sehr gespannt auf die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode"

Hilde Vautmans: "Im Kampf gegen Covid-19 möchte ich, dass die Menschen ihre Freiheit und ihr Leben zurückbekommen und das wir ohne Maske und ohne Angst vor Infektionen leben können".

Sergey Lagodinsky: "Ich denke, mit der neuen deutschen Regierung wird es eine andere Dynamik geben, weil sie in ihren Positionen sehr grün sein wird".

Roberta Metsola: "Aus der Klimaperspektive ist diese Institution ein Vorreiter. Wenn wir diese Gesetze verhandeln und verabschieden, ist es unsere Aufgabe als Parlament, dafür zu sorgen, sie erfolgreich in eine ordentliche Gesetzgebung umwandeln".

Hilde Vautmans: "Ich freue mich auf die französische Präsidentschaft und bin sehr froh, dass Präsident Macron auch gesagt hat, er will eine europäische Armee. Die habe ich schon immer gewollt. Ich hoffe, dass wir auf der Verteidigungsebene einen großen Schritt nach vorne machen".

Sergey Lagodinsky: "Es wird erwartet, dass Nord Stream 2 im Sommer in Betrieb genommen wird. Gleichzeitig haben wir ein großes Fragezeichen, was das betrifft, geopolitisch, aber auch aus der Klimaperspektive"

Hilde Vautmans: "Ich hoffe außenpolitisch, dass wir mit Russland wieder ins Gespräch kommen, mit einem großen Nachbarn und das wir eine China-Strategie haben".

Roberta Metsola: "Was wir brauchen ist Erneuerung eines Parlaments, das nach vorne blickt und auf moderne Weise Politik macht".

Sergey Lagodinsky: "Wir sind auf einem guten Weg, ein globales digitales Zentrum zu werden, in dem wir Vorschriften festlegen, die innovationsfreundlich, aber auch offen sind".

Roberta Metsola: "Die Herausforderungen sind enorm. Ich hoffe, dass die Kommission und der Rat mit dem Parlament zusammenstehen und eine europäische Front bilden und die Interessen Europas verteidigen. Das ist mein größter Wunsch für 2022."