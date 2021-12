Badehäuser in Aleppo - Zufluchtsorte im kalten Winter

no comment

Die alten Badehäuser in Aleppo, der zweitgrößten Stadt Syriens, füllen sich wieder, aber nicht wegen einer neuen Modeerscheinung, sondern aufgrund von Stromausfällen, die heißes Duschen zu einem Luxus machen.

Mit ihren marmornen Dampfbädern, sechseckigen Brunnen und charakteristischen Kuppeln waren die Bootshäuser von Aleppo jahrhundertelang ein soziales Zentrum, in dem Männer zusammenkamen, um sich zu waschen, Musik zu hören und sogar zu essen.

Der Mangel an Wasser, Treibstoff und Strom im vom Krieg zerrissenen Syrien, hat die Badehäuser zu einem Zufluchtsort für diejenigen gemacht, die im kalten Winter ein langes, warmes Bad nehmen wollen.

Im Hammam al-Qawwas, einem von mehr als 50 traditionellen Badehäusern in der Altstadt von Aleppo, werden Dieselkraftstoff und Brennholz verwendet, um Öfen mit heißem Wasser und Dampf zu betreiben.

Unter der gewölbten Kuppel sitzen in Handtücher gehüllte Männer in einem der vielen Nebenräume, von denen einige traditionelle arabische Melodien singen, während sie heißes Wasser aus Steinbecken schöpfen. In einem angrenzenden Bereich schrubben Masseure mit Seife die flach auf dem Marmorfußboden liegenden Kunden sauber.