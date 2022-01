Thunfisch-Auktion auf Fischmarkt in Tokio

no comment

Es ist die erste Thunfisch-Auktion im neuen Jahr. Am Tokioter Fischmarkt Toyosu wurden mehrere Prachtexemplare zur Versteigerung angeboten.

Am frühen Mittwochmorgen lag das Top-Gebot für einen 211 Kilo schweren Fisch bei fast 130.000 Euro.

Dem japanischen Sender NTV zufolge kaufte den Thunfisch eine bekannte Sushi-Kette, die ihn am selben Tag in acht Restaurants in Tokio anbieten wollte.