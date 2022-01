Peru: Drei Könige erinnern an Corona-Regeln

In Peru hat die Polizei den Dreikönigstag genutzt, um auf Corona-Verhaltensregeln aufmerksam zu machen. Die Beamten rissen in Kostümen durch die Hauptstadt Lima. Während die Geschenke und Süßigkeiten verteilten, erinnerten sie die Menschen an die Maßnahmen. Das Land hat die höchste Pro-Kopf-Rate an Covid-19-Toten weltweit.