In der griechischen Hauptstadt Athen und in anderen Landesteilen hat Schneefall das Alltagsleben teils stark beeinträchtigt. Die Behörden schickten Warnmeldungen heraus, in denen die Bevölkerung aufgerufen wurde, möglichst in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

Auch in der Türkei hat es stark geschneit: In Istanbul kam es aufgrund der Wetterlage zu mehreren kleineren Unfällen. Auf dem Flughafen Sabiha Gökçen wurden einige Verbindungen gestrichen.