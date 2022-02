no comment

Flammen wüten in einem leerstehenden Hotel- und Apartmentgebäude in Oklahoma City in den USA. Das Feuer war nach Angaben der Einsatzkräfte auf einer Baustelle ausgebrochen. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte oder Tote. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.