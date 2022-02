Französischer "Freiheitskonvoi" nach Brüssel

no comment

Mit dreihundert Autos in einem Protestkonvoi nach kanadischem Vorbild haben Franzosen gegen die Covid-Beschränkungen protestiert. Vom nordfranzösischen Lille aus fuhren sie nach Brüssel, wo die Behörden eine für Montag geplante Demonstration bereits verboten haben.

Am Wochenende waren in Paris 97 Menschen festgenommen worden waren, als Tausende Demonstranten den Verkehr blockierten. Dort bestand der Konvoi aus fast 3.000 Autos, die aus verschiedenen Städten Frankreichs in die Hauptstadt gekommen waren.

"Wir werden nach Brüssel fahren und versuchen, sie zu blockieren, um gegen diese Politik der ständigen Kontrolle zu kämpfen", sagte Jean-Pierre Schmit, ein arbeitsloser 58-Jähriger aus Toulouse.

Für Sandrine aus Lyon hat die Covid-Krise gezeigt, dass "wir unsere Freiheiten Stück für Stück und auf schleichende Weise verlieren".

Der selbsternannte "Freiheitskonvoi" aus Autos, Lastwagen und Wohnmobilen ist einer von mehreren weltweit, die von einer Auseinandersetzung zwischen Truckern und den Behörden in Kanada inspiriert wurden.

Die Regierung hat angekündigt, dass sie die Maskenpflicht bis zum 28. Februar lockern will. Die Pflicht zur Vorlage eines Impfpasses könnte bis Ende März oder Anfang April aufgehoben werden.