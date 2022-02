Hyperrealismus: "Dies ist kein Körper"

no comment

Die Werke einiger der weltbesten "hyperrealistischen" Künstler sind in Lyon zu sehen.

Eine Schar unbeweglicher Kreaturen, verstörende Nachbildungen des Menschengeschlechts, die von den großen Künstlern der Bewegung des Hyperrealismus geschaffen wurden, erwartet die Besucher in einem ehemaligen Industrielager in Lyon zu einer Ausstellung, die es in Frankreich noch nie gegeben hat.

Nackt oder bekleidet, stehend, sitzend oder liegend, berühmt oder unbekannt - die Figuren der Wanderausstellung "Ceci n'est pas un corps" haben sich diese Woche im obersten Stockwerk der Sucrière niedergelassen, nachdem sie in Bilbao, Canberra, Rotterdam, Lüttich und Brüssel zu sehen war.