Am Valentinstag: So viele Paare heirateten am 14. Februar

Am 14. Februar, dem Valentinstag, zu heiraten, das wünschen sich viele Menschen. Seit fast zwei Jahrzehnten können sich in Nicaragua Hunderte Menschen diesen Wunsch erfüllen. Eine Radiostation der Hauptstadt, Nueva Radio Ya, organisiert die Massenhochzeit. Seit 2003 haben sich mehr als 10.000 Paare am Valentinstag bei dem Event das Ja-Wort gegeben.

Auch in der mexikanischen Hauptstadt fand am Valentinstag eine Massenhochzeit statt. Mehr als 600 Paare erfüllten sich ihren Wunsch, am Tag der Verliebten zu heiraten.