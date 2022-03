Kriegsbilder aus Charkiw: "Kein Viertel, wo keine Granate eingeschlug"

Russische Streitkräfte sind am Mittwoch in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, in Charkiw, angekommen. In den Straßen der Stadt wurde gekämpft.

Bomben fielen, als US-Präsident Joe Biden Wladimir Putin als "Diktator" brandmarkte und warnte, dass die Sanktionskampagne zur Lähmung der russischen Wirtschaft eskalieren würde.

Seit letzte Woche russische Truppen in die Ukraine einmarschierten, um Putins Mission zum Sturz der pro-westlichen Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu erfüllen, wurden Hunderte von Zivilisten getötet.

In der Kaserne einer Flugschule in Charkiw brach nach einem Luftangriff am Mittwoch ein Feuer aus, wie Anton Gerashchenko, Berater des ukrainischen Innenministers, mitteilte.

"In Charkiw gibt es praktisch keine Gebiete mehr, in denen noch keine Granate eingeschlagen hat", wurde er in einer Erklärung auf Telegram zitiert.

Charkiw, eine weitgehend russischsprachige Stadt nahe der russischen Grenze, hat rund 1,4 Millionen Einwohner.