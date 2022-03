Ukraine-Krieg: Russischer Militärkonvoi auf dem Vormarsch

Am Donnerstag veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium ein Video, das den Vormarsch der russischen Streitkräfte in der Region Kiew während einer "besonderen Militäroperation" - so die russische Regierung - in der Ukraine zeigt.

Panzer und andere Militärfahrzeuge bahnen sich einen Weg in Richtung der ukrainischen Hauptstadt. Das Video zeigt, wie der Konvoi mithilfe eines provisorischen Pontonübergangs einen Fluss überquert.