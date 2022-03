Russland kündigt Feuerpause für humanitären Korridor in Mariupol an

Das russische Militär hat eine Feuerpause für humanitäre Korridore in der ukrainischen Großstadt Mariupol und für die Stadt Wolnowacha angeordnet.

Die Einstellung des Feuers trete um 8.00 Uhr (MEZ) in Kraft, damit Zivilisten die eingekesselten Städte verlassen können, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag der Agentur Interfax zufolge mit.

🇺🇦🇷🇺Russian Ministry of Defense:



"As of 10:00 Moscow time today, the Russian side declares a regime of silence and opens humanitarian corridors for the exit of civilians from Mariupol and Volnovakha"