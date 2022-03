Ein Koffer, ein paar Taschen mit Habseligkeiten und die Kleidung, die sie am Körper tragen: Mehr haben die meisten Menschen nicht dabei, die ihre ukrainische Heimat verlassen und vor den Gefechten ins Ausland fliehen. Was genau sie in der Fremde erwartet, wie und wo sie künftig leben werden, wissen sie nicht. Ebenso ungewiss: Wann können sie zurückkehren und was geschieht in der Zwischenzeit in der Heimat?