Eine blau-gelbe Riesenflagge thront auf dem Dach des litauischen Fernsehsenders LTV- in Riga. So wollten Menschen in Litauen ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden.

Die ukrainische Nationalflagge ist weltweit zum Symbol für den Kampf der Ukrainer um Frieden und Freiheit geworden.

Auch in der US-Regierungshauptstadt Washington DC wurde eine blaugelbe Fahne enthüllt, an der Fassade des Glover Park Hotels, das sich in der Nähe der russischen Botschaft befindet.

Der deutsche Profi-Fußball will am Wochenende mit einem speziellen Spielball ein Zeichen für die Ukraine setzen. Dieser sei gestaltet und mit einer Botschaft versehen, so Union Berlins Kommunikationschef Christian Arbeit.

Es handle sich um eine abgestimmte Aktion der 36 Erst- und Zweitligisten.

Nach dpa-Informationen wird in jedem Stadion jeweils auf dem Ball, mit dem der Anstoß vollzogen wird, eine Ukraine-Flagge und der Slogan #StandWithUkraine zu sehen sein.