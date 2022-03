no comment

Viele Menschen in der Ukraine haben angekündigt: Sollten russische Einheiten in unseren Ort einrücken, werden wir uns mit allen Mitteln verteidigen. In Schnellkursen wird den Menschen der Bau und der Umgang mit Sprengsätzen Marke Eigenbau erläutert, oft auch als Molotow-Cocktail bezeichnet. Andernorts lernen Zivilpersonen den Umgang mit Sturmgewehren.