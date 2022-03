"Botschaft der Liebe": Akram Abu al-Fawz macht aus Waffen wunderschöne Kunst

no comment

In seinem Haus in der Stadt Al-Bab im Gouvernement Aleppo im Nordwesten von Syrien verwandelt der Künstler Akram Abu al-Fawz Raketen, Granaten und Flugkörper in Kunstwerke. Muster, Farben und Malerei sind seine Waffen, sagt er, um das syrische Volk zu unterstützen und dem durch den Krieg dezimierten Land neue Hoffnung zu geben.

Der 43-jährige Vater von vier Kindern verbringt viele Stunden damit, die todesbringenden Waffen mit farbenfrohen Mustern und Designs verziert sind, um eine "Botschaft der Liebe" an das syrische Volk zu senden, das sich "das Leben und nicht den Krieg" wünscht.