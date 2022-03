Peru: Dutzende Häuser bei Erdrutsch verschüttet

Im Norden von Peru sind bei einem Erdrutsch mindestens 60 Häuser verschüttet worden. In der Ortschaft Retamas in der Provinz Pataz seien die Hänge eines Hügels abgerutscht und hätten die Häuser unter Erdmassen begraben, sagte Gouverneur Manuel Llempén am Dienstag im Radiosender RPP. "Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt", hieß es in einer Mitteilung der Regionalregierung.

Mindestens sieben Menschen würden vermisst, darunter drei Minderjährige, sagte Polizeikommissar Carlos Alberto Valderrama im Radiosender RPP. Dorfbewohner:innen und Kumpel aus einem nahe gelegenen Bergwerk suchten demnach weiter nach Verschütteten.