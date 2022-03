no comment

Die andauernden Kämpfe in der Ukraine sorgen vor allem für eins: Zerstörung und Leid für viele Menschen.

Nun haben beide Seiten die Kontrolle über eine Stadt im Osten des Landes getauscht. Die ukrainischen Streitkräfte haben am Montag die Kontrolle über Trozjanest in der östlichen Region Sumy zurückerobert, während es in Istanbul eine weitere Runde von Gesprächen zur Beendigung des Krieges stattfand.

Dutzende von zerstörten Fahrzeugen der russischen Armee, darunter Panzer und schwere Artillerie, wurden von den sich zurückziehenden Truppen zurückgelassen oder zerstört. Auch in der belagerten nordöstlichen Stadt Charkiw hinterließen die russischen Angriffe zerstörte Gebäude und Straßen.