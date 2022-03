no comment

Ziehen sich die russischen Truppen wirklich aus Kiew zurück? Ukrainische Streitkräfte, die in Dörfern in der Nähe des Kiewer Vororts Brovary stationiert sind, sagen, sie haben bemerkt, dass die russischen Truppen nicht mehr so aktiv seien wie zuvor.

Ein Soldat sagte der Nachrichtenagentur Associated Press, er habe "weniger Bewegung" von russischen Panzerfahrzeugen oder Infanterie gesehen.

Er nannte die Russen "Orks", in Anlehnung an die bösen koboldartigen Kreaturen.cAufgrund der Verluste, die die russischen Truppen erlitten hätten, hätte Russland "jetzt nicht mehr genug Kräfte", so der Soldat weiter.

Ein Militärkommandeur zeigte Journalisten russische Militärfahrzeuge, die während der Schlacht zerstört wurden. Er hatte eine klare Botschaft an den Feind: Dieser könne sich in der Ukraine nirgendwo verstecken, da die Streitkräfte ihn finden würden.

Dörfer in der Nähe von Brovary wurden schwer beschädigt, als die Russen versuchten, auf Kiew vorzurücken.

Ein Bauer tat sein Bestes, um inmitten der Trümmer sein Vieh zu versorgen.

Der Landwirt beklagte, dass er jetzt nur noch 15 Kühe habe. Und er machte den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Verlust seiner Ziegen und die Zerstörung seiner Gewächshäuser verantwortlich.

"Putin hat alles kaputt gemacht", sagte der Bauer.