Mehrere Broadway-Stars, unter anderem Tony-Award-Gewinnerin Lauren Patten, singen auf dem Times Square in New York im Regen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Die Darsteller und Hunderte von Zuschauern sangen die Hymne aus dem Musical "Les Miserables" namens "Do You Hear The People Sing?". Eine Strophe haben sie auf ukrainisch gesungen.

Während der Veranstaltung leuchteten die berühmten Werbetafeln des Times Squares kurzzeitig in den Farben der ukrainischen Flagge auf.