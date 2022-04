no comment

Mehr als 4,3 Millionen Ukrainer sind inzwischen aus dem kriegszerrütteten Land geflohen, die meisten von ihnen über Polen nach Europa.

Im Hilfslager Medyka auf der polnischen Seite der ukrainischen Grenze sprachen Flüchtlinge, hauptsächlich Frauen und Kinder, von der Brutalität des Konflikts.

"Wir haben 40 Tage in einem Keller verbracht“, erinnert sich Tatiana Nesterenko, eine 35-jährige Frau aus Tschernihiw, die am Donnerstag in Polen angekommen ist.

"Die Bombe traf unser Haus um 2 Uhr morgens und zerstörte es vollständig. Viele Menschen sind jetzt obdachlos und es gab viele Opfer."

Die Belagerung von Tschernihiw begann zu Beginn der russischen Invasion und die Stadt wurde schnell abgeschnitten, wodurch viele Menschen daran gehindert wurden, vor der Gewalt zu fliehen.

"Wir waren wie auf einer Insel, unsere vier Brücken waren zerstört und die Menschen konnten nicht evakuiert werden", fügte Nesterenko hinzu.

Ein US-Verteidigungsbeamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, Russland habe alle seine geschätzten 24.000 oder mehr Soldaten aus den Gebieten Kiew und Tschernihiw im Norden abgezogen und sie nach Weißrussland oder Russland geschickt, um sich neu zu organisieren und sich wahrscheinlich auf die Rückkehr zum Kampf im Osten vorzubereiten.

Trotz eines Rückgangs der Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine hat die Umstrukturierung der russischen Streitkräfte vielen Menschen, die während der Kämpfe eingeschlossen waren, die Flucht ermöglicht.

Svitlana Misaroshyn, 35, aus der Region Donezk sagte, die Angst vor erneuten Kämpfen im Osten treibe die Menschen zum Verlassen, insbesondere nach Berichten über Gräueltaten in von russischen Truppen besetzten Städten.

"Die Leute sagen, dass sie (die Russen) jetzt noch schrecklichere Dinge vorbereiten."