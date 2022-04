no comment

Anastasia und Vasislav, zwei Mitglieder der ukrainischen Verteidigungskräfte, haben sich auf dem Kiewer Berg das Ja-Wort gegeben. Sie lernten sich vor fünf Jahren kennen und sind seit zwei Jahren zusammen.

Noch vor einigen Monaten waren sie ein ganz normales Paar, das in der ukrainischen Hauptstadt lebte - doch mit dem Einmarsch der Russen in ihr Heimatland beschlossen sie, als zivile Freiwillige in die Armee einzutreten.

Die Braut und der Bräutigam trugen Tarnkleidung mit dem charakteristischen gelben Band des ukrainischen Militärs. Sie hielten einen Blumenstrauß in der Hand, tauschten Ringe aus und gaben ihr Eheversprechen.

Die Kamaradinnen und Kamaraden des Paares waren als Hochzeitsgäste anwesend und wurden Zeugen dieses Augenblicks.