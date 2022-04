Auf einer Wand in der südukrainischen Stadt Odessa grinst eine blaue Katze triumphierend, während sie auf einem Haufen schwelender russischer Flugzeuge herumtrampelt. In einer unbekümmerten Trotzreaktion hat ein ukrainisches Graffiti-Kollektiv seit Beginn des Krieges Dutzende weiterer solcher Katzen an die Wände der Schwarzmeerhafenstadt gesprüht. Das Graffiti-Kollektiv zeigt dem Krieg so in Odessa die kalte Schulter.

Da Odessa eine Hafenstadt ist, gibt es dort viele Katzen. "Durch den Krieg mussten sie zu Patrioten werden", sagte Matroskin, einer der Straßenkünstler der Gruppe, die sich LBWS nennt.

Das Graffiti ist für die Künstler ein Hoffnungsschimmer. "Manche sind Freiwillige, manche kämpfen an der Front. Einige halten sich mit Katzen bei Laune", so der 32-Jährige.

Auf dem Privoz-Markt in Odessa zeigen die Graffiti Panzerfäuste und Pistolen schwingende Kater, die russische Kriegsschiffe zertrümmern, militärische Oberteile tragen und mit ihren Pfoten Siegeszeichen machen.

Es handelt sich dabei nicht um die anspruchsvolle Art von Straßenkunst, die durch den britischen Künstler Banksy berühmt wurde, dessen Werke auf der ganzen Welt zu sehen sind und bei Auktionen inzwischen horrende Preise erzielen. Die Straßenkunst in Odessa ist eher naiv und scherzhaft, vermittelt aber die Botschaft des Widerstands ebenso wirkungsvoll.

Neben einem der Graffiti sind die Worte gemalt, die zu einem inoffiziellen Slogan des Widerstands gegen die russische Invasion geworden sind: "Guten Abend. Wir sind Ukrainer."