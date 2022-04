Libanesische Rettungsteams suchten am Montag im Mittelmeer nach Überlebenden, nachdem ein überladenes Schleuserboot bei der Verfolgung durch Seestreitkräfte gekentert war und Dutzende von Menschen auf See vermisst wurden.

Mindestens sechs Menschen starben bei der Tragödie am späten Samstag vor der nördlichen Hafenstadt Tripoli. Die Behörden hatten am Montag ein siebtes Opfer gemeldet, doch stellte sich später heraus, dass eine der geborgenen Leichen doppelt gezählt worden war.

Das Schiffsunglück, die schlimmste Katastrophe dieser Art im Libanon seit Jahren, löste nur drei Wochen vor den Parlamentswahlen am 15. Mai in dem kleinen Land, das von einer schweren Wirtschaftskrise heimgesucht wird, große öffentliche Empörung aus.

Die Umstände, die zum Kentern des kleinen und überladenen Bootes führten, sind nicht ganz klar. Einige Überlebende behaupteten, die Seestreitkräfte hätten ihr Boot gerammt, während die Behörden darauf bestanden, dass der Schleuser waghalsige Fluchtmanöver unternommen habe.

Die Wut mischte sich mit Trauer, als am Montag Hunderte von Menschen in den Straßen von Tripoli an den Trauerzügen für zwei der Opfer, darunter ein kleines Mädchen, teilnahmen. Die Trauernden feuerten ihre Gewehre in die Luft, während kleine Kinder den Boden nach Patronenhülsen absuchten.

"Unser Staat ist nichts wert", sagte Ali Taleb, der seine Schwester und seine Nichte beerdigte.

Die libanesische Armee teilte am Sonntag mit, dass 48 Menschen gerettet worden seien, aber es war nicht sofort klar, wie viele Asylbewerber genau auf dem Boot waren, als es ablegte.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR befanden sich mindestens 84 Personen an Bord des Bootes, als es etwa drei Seemeilen (5,5 Kilometer) vor der Küste kenterte, so dass noch etwa 30 Personen vermisst werden.

Unter den Passagieren befanden sich syrische und palästinensische Schutzsuchende, die meisten waren jedoch Libanesen, wie lokale Medien berichteten.