Illegale Pushbacks - Frontex-Chef Fabrice Leggeri will zurücktreten

Er soll illegale Pushbacks von Migranten der griechischen Küstenwache in der Ägäis vertuscht haben. Jetzt hat der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, offenabr den politischen Rückhalt verloren. Nach Medieninformationen hat Leggeri seinen Rücktritt angeboten.

Zuerst hatte der SPIEGEL darüber berichtet, dass Fabrice Leggeri in einem Brief an den Verwaltungsrat seinen Rücktrittsgesuch formuliert. Die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder hätten das Vertrauen in den Frontex-Chef verloren, hieß es.

Frontex steht seit Längerem wegen illegaler Zurückweisungen von Migranten im Mittelmeer in der Kritik. Demnach sollen Führungskräfte der Behörde absichtlich vertuscht haben, dass griechische Grenzschützer Flüchtlinge zurück aufs offene Mittelmeer brachten. Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen - sogenannte Pushbacks - sind nach internationalem Recht illegal. Frontex hat ihren Sitz in Warschau.

Unter Leggeri hatte sich Frontex von einer kleinen EU-Behörde zu einer großen Organisation entwicklet, in der einige den Vorläufer einer europäischen Armee sehen. Aber unter ihm hat das Ansehen der Grenzschutzagentur auch Schaden genommen.

Seine Macht setzte er vor allem dafür ein, um die Flüchtlingszahlen immer weiter zu reduzieren. In den letzten Monaten arbeitete Leggeri darauf hin, Pushbacks zu normalisieren. Immer wieder sprach er von einer "hybriden Bedrohung", um sie indirekt zu rechtfertigen.

