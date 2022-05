Schleswig-Holstein wählt neuen Landtag - CDU klarer Favorit

In Schleswig-Holstein wird an diesem Sonntag der Landtag neu gewählt. Gut 2,3 Millionen Menschen sind wahlberechtigt.

Als Favorit geht die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther in die Wahl. In den Umfragen lagen die Christdemokraten klar vor SPD und Grünen.

Günther regiert das im Norden an Dänemark grenzende Land seit 2017 an der Spitze einer sogenannten "Jamaika"-Koalition aus CDU, FDP (Liberale) und Grünen, benannt nach den Parteifarben Schwarz, Gelb und Grün, den Nationalfarben der Karibikinsel.

Der 48-Jährige kommt bei den Menschen im Norden persönlich gut an und hat sein Regierungsbündnis über fünf Jahre weitestgehend störungsfrei geführt.

Zuletzt hatten die Christdemokraten in Deutschland auf nationaler wie auf regionaler Ebene empfindliche Niederlagen einstecken müssen. Bei der Bundestagswahl im September vorigen Jahren, bei der die langjährige Kanzlerin Angela Merkel nicht mehr antrat, verbuchten sie mit 24,1 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik 1949. In Berlin regiert jetzt eine «Ampel»-Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Ende März verlor die CDU auch die Landtagswahl im Saarland, wo sie seit 1999 den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin gestellt hatte. Die SPD gewann an der Saar mit absoluter Mehrheit, was bei Landtagswahlen in Deutschland selten ist.

Ein Erfolg im Norden wäre auch eine Rückenstärkung des neuen CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Er hatte die Führung der Partei Ende Januar übernommen, nachdem diese nach dem Verzicht Merkels auf den Parteivorsitz 2018 mehrfach gewechselt hatte. Seit Mitte Februar ist er auch Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und damit als Oppositionsführer der Gegenspieler von Kanzler Scholz. In den nationalen Umfragen liegt die CDU/CSU derzeit vor der SPD.

Mit ersten Prognosen der Fernsehsender zum Wahlausgang in Schleswig-Holstein wird bei Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet, mit ersten Hochrechnungen circa eine halbe Stunde später. Das vorläufige Endergebnis soll vor Mitternacht vorliegen.