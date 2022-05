no comment

In der chinesischen Hauptstadt Peking decken sich viele Menschen mit großen Mengen an Nahrungsmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs sein. In der Stadt breitete sich das Gerücht wie ein Lauffeuer aus, dass aufgrund des Coronavirus wieder Ausgangseinschränkungen eingeführt werden sollen. Eine amtliche Bekanntmachung einer solchen Maßnahme gab es nicht.