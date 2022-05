Real Madrid und der FC Liverpool heißen die beiden Mannschaften, die sich an diesem Samstag (28. Mai) im Champions-League-Endspiel gegenüberstehen. Anstoß ist um 21 Uhr MEZ. Das Stade de France in St. Denis bei Paris ist Austragungsort der Begegnung der beiden Traditionsvereine.

In St. Denis herrschte bereits in den Tagen vor dem Aufeinandertreffen Vorfreude. Ursprünglich sollte das Endspiel des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs in St. Petersburg stattfinden. Die UEFA entzog der russischen Großstadt nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine die Ausrichtung.