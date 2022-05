Eine Ausstellung an der Grabstätte Sakkara in der Nähe von Kairo zeigt 2500 Jahre alte Sarkophage mit gut erhaltenen Mumien sowie Bronzestatuen und -gefäße. Die Ausstellungsstücke wurden dort kürzlich ausgegraben und sollen zukünftig in einer Daueraustellung im neuen Großen Ägyptischen Museum zu sehen sein - ein Megaprojekt in der Nähe der Pyramiden von Gizeh, das sich noch im Bau befindet.