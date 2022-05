no comment

Beim Einsteigen ins Flugzeug im schwedischen Motala in der Provinz Östergötland brauchte Rut Larsson ein bisschen Hilfe, normalerweise läuft sie mit einem Rollator. Die alte Dame gibt zu, dass sie nicht mehr so gut sieht, aber das Gefühl nach dem Absprung, das langsame Herabgleiten, das hat Rut Larsson ganz stark gefühlt, und das hat ihr am meisten Freude bereitet. Es sei ganz unglaublich gewesen.

Feiern wollte sie das besondere Event mit einem Kuchen.

Tatsächlich ist Rut Larsson an diesem ganz besonderen Tag - sage und schreibe - 103 Jahre und 259 Tage alt. Die rüstige Rentnerin hat deshalb einen neuen Rekord im Tandem-Fallschirmspringen aufgestellt. Dieser wird ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Die US-Amerikanerin, die den vorherigen Rekord hielt, war ein paar Wochen jünger.

Nach der geglückten Landung - zusammen mit dem Fallschirmspringer Joackim Johansson - stand der Rollator für Rut Larsson bereit - und die 103-Jährige hat allen bewiesen, was sie schon zuvor wusste: "Runter komme ich immer!" Sie war schon einmal zuvor mit dem Fallschirm gesprungen, aber damals hatte Rut Larsson keinen Rekord aufgestellt.